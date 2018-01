Renault: al via tour invernale con suv, crossover e pick up

ROMA - Renault presenta la sua gamma completa di crossover-suv e il nuovo pick-up Alaskan, in un tour invernale. Nato in collaborazione con Rds 100% Grandi Successi, il Renault Winter Tour 2018 partirà da Prato Nevoso il 20 gennaio con 10 veicoli, che percorreranno l'Italia in 6 tappe. In prova l'intera gamma crossover-suv (Captur, Kadjar e Koleos) e il pick-up novità dell'anno, Alaskan.



L'iniziativa, nata in collaborazione con Rds 100% Grandi Successi, si svolgerà in alcune delle più belle mete turistiche invernali italiane. Il villaggio aprirà dalle 10 sia il sabato che la domenica e ogni sabato è previsto in calendario un party con un dj set esplosivo alla presenza dei conduttori Rds 100% Grandi Successi, insieme ai dj del Papetee.



Tutti coloro che prenderanno parte alle prove dinamiche potranno successivamente usufruire di un'offerta dedicata per l'acquisto di una delle macchine protagoniste del Renault Winter Tour 2018. Dopo Prato Nevoso, il tour approderà a Roccaraso (27-28), al Tonale (3-4 febbraio), Val Di Fiemme (17 e 18 febbraio), Bormio (24-25 febbraio) e Canazei (3-4 marzo).