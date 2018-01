Foto d’autore in mostra, scattate da telecamera sicurezza Volvo XC60

ROMA - Nelle mani della fotografa Barbara Davidson, la telecamera del sistema di sicurezza City Safety della Volvo XC60 è diventato un raffinato occhio elettronico, capace di immortalare immagini di grande effetto. La Casa scandinava ha deciso di presentarle in una originale mostra, allestita presso il suo studio di Milano, in via Amerigo Vespucci al 12, a pochi passi dai grattacieli della stazione di Porta Garibaldi. Aperta sino a sabato 20 gennaio, è la prima rassegna che vede protagoniste foto scattate con un'automobile.



Il City Safety è un dispositivo di sicurezza che tiene sotto controllo l'ambiente davanti al veicolo, identificando cartelli stradali e individuando veicoli, pedoni e animali, per gestire al meglio i sistemi di ausilio alla guida e, in caso di emergenza, comandare frenate automatiche per evitare tamponamenti o investimenti. La qualità elevata delle sue lenti ha permesso alla Davidson, vincitrice di tre premi Pulitzer, di esprimere la sua creatività artistica in maniera originale. La mostra, dal titolo 'Moments' punta a unire "i concetti di arte e sicurezza - sottolineano da Volvo -, costituisce un approccio innovativo alla fotografia e un esempio unico di 'storytelling'.



Il racconto è è la storia di una ragazza nel suo primo giorno in una città per lei sconosciuta ed è articolato su circa 30 foto, scattate nelle strade di Copenhagen, capitale della Danimarca, da una prospettiva del tutto inedita".