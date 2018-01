Fca investe un miliardo in Usa, bonus 2000 dollari a dipendenti

Fca investe piu' di un miliardo di dollari nell'impianto di Warren in Michigan, dove trasferira' dal Messico nel 2020 la produzione della prossima generazione di Ram heavy Duty. E grazie anche all'approvazione del piano di taglio delle tasse di Donald Trump distribuira' a 60.000 dipendenti americani un bonus di 2.000 dollari.

''Questi annunci riflettono il nostro impegno dalla produzione americana e ai dipendenti che hanno contribuito al successo di Fca'', afferma Sergio Marchionne. ''E' giusto che i nostri dipendenti condividano i risparmi generati dalla riforma delle tasse'', cosi' come e' giusto ''investire nel paese riconoscendo apertamente il miglioramento delle condizioni di business negli Stati Uniti'', mette in evidenza l'amministratore delegato di Fca. Il bonus sara' pagato nel secondo trimestre e si va ad aggiungere agli altri riconoscimenti che i dipendenti riceveranno nel 2018. Con il bonus Fca va ad allungare la lista delle aziende americane che hanno 'premiato' i loro dipendenti grazie al taglio della tasse da 1.500 miliardi di dollari. Wal Mart ha alzato i salari dagli attuali 9 dollari l'ora a 11, ampliando allo stesso tempo i benefit per i congedi parentali. At&t e altre aziende hanno invece annunciato la distribuzione di bonus da 1.000 dollari.

Fca si impegna anche a investire di piu', destinando piu' di un miliardo di dollari a un impianto Ram vicino Detroit: un investimento che si tradurra' nella creazione di ulteriori 2.500 posti di lavoro. ''Investiremo piu' di un miliardo di dollari per modernizzare l'impianto di Warren per produrre la prossima generazione di Ram heavy Duty'', che sara' trasferita dal Messico nel 2020, si legge in una nota. ''Questo investimento si va ad aggiungere all'annuncio effettuato nel gennaio 2017'', che prevedeva un miliardo di dollari per ampliare in Michigan la linea di produzione della Jeep.

Dal giugno del 2009 Fca ha investito 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Di recente ha annunciato investimento per 3,5 miliardi di dollari, con la creazione di 3.700 posti di lavoro, per rafforzare la base produttiva americana.