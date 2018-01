Record da Guinness per Bmw, 8 ore di derapata continua

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Una BMW M5 è stata protagonista negli Stati Uniti di una derapata da Guinness dei primati. Guidata dal pilota Johan Schwartz, la berlina tedesca è stata mantenuta in sbandata controllata per oltre 8 ore di fila, percorrendo senza sosta 373 chilometri (per la precisione 232,5 miglia) ed effettuando il necessario rifornimento di benzina in movimento.



Questa operazione, è stata effettuata per cinque volte, facendo brevemente danzare una seconda BMW "serbatoio" di fianco a quella impegnata nella performance. Dopo aver completato la performance, nel corso dello stesso evento è stato stabilito un secondo record che è stato iscritto nel Guinness World Record, quello della derapata più lunga di due vetture affiancate, effettuata con fondo bagnato. Per un'ora, infatti, Schwartz è stato affiancato in questa particolare danza da una seconda BMW, guidata dal capo istruttore del centro, Matt Mullins: le due auto hanno percorso insieme 49,25 miglia, pari a circa 79,2 km.



Le prove si sono svolte lo scorso 11 dicembre negli Stati Uniti, al BMW Performance Center di Spartanburg, nella Carolina del Sud, su un anello d'asfalto opportunamente mantenuto bagnato. La Filiale della Casa bavarese ne ha dato risalto ora, ad omologazione avvenuta e in occasione di una dimostrazione organizzata per il CES di Las Vegas. Schwartz ha riconquistato il primato che per un breve periodo gli era già appartenuto in passato, quando nel 2013 sempre alla guida di una BMW M5 aveva effettuato un drift di 143 miglia, pari a 230 km.(ANSA).