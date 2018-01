A CES Ford annuncia impegno per restituire città a cittadini

LAS VEGAS - Il messaggio lanciato da Ford, attraverso le parole del presidente e CEO Jim Hackett, al Consumer Electronics Show di Las Vegas è chiaro e per molti aspetti rivoluzionario in confronto all'atteggiamento che i grandi costruttori di auto hanno avuto fino ad oggi. Nella sua conferenza al CES Hackett ha infatti ribadito di avere come obiettivo la restituzione dello spazio concesso alle strade, progettate per le automobili, ai cittadini. E di voler invertire una situazione in cui tutto l'ambiente vivono milioni di persone ruota attorno alle automobili. ''Henry Ford aveva voluto aprire le strade a tutti, fornendo una straordinaria forma di libertà - ha detto Hackett - ma oggi stiamo pagando un prezzo troppo alto per disporre di questo beneficio, per effetto del traffico e degli ingorghi. E' ora di restituire le città ai cittadini''. La strategia annunciata da Ford al grande evento di Las Vegas - a cui l'Ovale Blu ha sempre attribuito una grande importanza - non prevede, naturalmente, l'abbandono dell'automobile ma il suo inserimento in un sistema complesso e connesso che ridisegna la mobilità - così come ha descritto Marcy Klevorn, responsabile Ford per la mobilità - attraverso nuove infrastrutture, nuove forme di condivisione, nuove opportunità di riduzione dei 'tempi morti' nel traffico e soprattutto nuove tipologie di veicoli. Nel confermare le sperimentazione sempre più estese delle future generazioni di auto e mezzi commerciali a guida autonoma, Ford ha anche anticipato un ambizioso progetto di utilizzo di questi veicoli di test per le consegne a domicilio (come già fatto per una catena di pizzerie) di altre tipologie di merci e rendere sempre più socialmente apprezzabile l'impatto delle auto a guida autonoma sulla comunità.