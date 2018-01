FCA protagonista al CES con innovazione concreta di Wrangler

LAS VEGAS - FCA approfitta, come ormai fanno quasi tutti i costruttori automobilistici, del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas - che apre oggi alla stampa - per mostrare il proprio 'saper fare' e la visione della mobilità del prossimo decennio. Ma la fa con grande concretezza e con una dimostrazione delle esigenze 'attuali' del pubblico. Niente concept a guida autonoma - che nei prossimi anni dovranno scontrarsi con l'inadeguatezza delle strutture e della legislazione, oltre che con costi certamente molto elevati - ma una serie di importanti novità che saranno disponibili, già dai prossimi mesi, a bordo della ultima generazione della Jeep Wrangler. Il fuoristrada che attraverso le sue evoluzioni è diventato l'icona stessa di veicolo 'ogni terreno' sarà dotato - nelle differenti versioni previste, tutte caratterizzate dal tipico look un po' retrò - di tanti e tali gadget elettronici da far impallidire la più moderna delle auto di lusso. Le quattro Wrangler esposte al CES permetteranno, ad esempio, di verificare la possibilità di sfruttare le ampie capacità del sistema UConnect attraverso gli smartwatch Android e Apple: il comando al polso permetterà di aprire le porte, accendere le luci o avviare il motore a distanza. E ancora di monitorare il comportamento del guidatore attraverso la nuovissima funzione Drive 'n Save (sempre inserita in UConnect) che per il mercato Usa consente di inviare le informazioni alle compagnie di assicurazione e risparmiare così sulle polizze. Altra interessantissima novità è la funzione Family Alerts che consente ai genitori di vivere tranquilli quando il loro figlio adolescente è la guida di una Wrangler. Attraverso lo smarphone è possibile monitorare cosa accade durante il viaggio, sapere l'esatta posizione del veicolo e - se voluto - impostare alcuni valori, come la velocità massima raggiungibile. Gli acquirenti di nuova Wrnagler avranno anche a disposizione gli Jeep Skill per dispositivi Amazon Echo consente ai piloti di attivare varie funzioni dell'auto con semplici comandi vocali e di sfruttare anche in remoto le vastissime funzionalità di Alexa per chiedere l'esecuzione di numerosi comandi come laccensione del motore, il controllo del livello carburante e l'inserimento le indicazioni nel sistema di navigazione. Altra novità che FCA porterà al CES 2018 sarà la App Jeep Adventure Reality consente agli utenti di configurare il loro Wrangler dei sogni e quindi di visualizzarlo nel panorama preferito grazie al potere della realtà aumentata.