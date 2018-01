Futuro guida autonoma Volkswagen passa per flotte condivise

ROMA - Volkswagen Group e Aurora - azienda leader nel settore della guida autonoma - hanno siglato una partnership strategica per portare veicoli elettrici senza pilota utilizzati attraverso flotte di Mobility-as-a-Service (MaaS) nelle grandi città.



L'accordo rientra nella strategia d'innovazione del Gruppo Volkswagen che ha inserito l'obiettivo di diventare un leader globale nella guida autonoma attraverso il suo sistema di guida autonomo (SDS) nel programma 'Together - Strategia 2025' basandosi su una lunga tradizione come leader nei settori delle tecnologie di veicoli automatizzati e di mobilità avanzata. ''La nostra visione - ha detto Johann Jungwirth, chief digital officer del Gruppo Volkswagen - è 'Mobilità per tutti, con la semplice pressione di un pulsante', il ché significa che vogliamo offrire mobilità a tutte le persone in tutto il mondo, anche per bambini, anziani, malati e ipovedenti, in modo semplice e facile. In futuro, ovviamente, le persone potranno utilizzare la nostra App per la mobilità o l'assistente virtuale digitale per chiamare un veicolo elettrico a guida autonoma per guidarli comodamente -to-door. Oppure potranno usare il Volkswagen OneButton che ha GPS, connettività e una bussola, come un piccolo bellissimo portachiavi dalla massima praticità''. Nel commentare l'accordo con Aurora, azienda leader nel settore della guida autonoma, Jungwirth ha sottolineato che questa partnership ''fornirà un enorme balzo in avanti nella missione diventare il principale fornitore al mondo di mobilità sostenibile, con veicoli a guida autonoma. Il nostro obiettivo è creare nuove soluzioni Mobility-as-a-Service (MaaS) adattate all'uomo con standard di sicurezza, esperienza utente best-in-class e intelligenza digitale''.