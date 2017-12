Istat: italiani sempre affezionati alle quattro ruote

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Nel 2016, il parco veicolare è composto da circa 43 milioni di autoveicoli, 620 mila in più rispetto al 2015". Così l'Istat nell'Annuario statistico. E la stragrande maggioranza, l'88,4%, sono auto. La predilezione degli italiani per le quattro ruote si riflette anche negli spostamenti per studio o lavoro: "nel 2016 utilizza un mezzo di trasporto il 72,8% degli studenti e l'87,9% degli occupati" e "il mezzo più diffuso è l'automobile, utilizzata come passeggero dal 37,3% degli studenti e come conducente dal 68,9% degli occupati".(ANSA).