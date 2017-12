ROMA - La giuria internazionale di Autobest, formata da 31 giornalisti di altrettanti Paesi europei, ha assegnato a Jaguar-Land Rover il premio Companybest 2017 per ''l'appeal e l'innovazione dei nuovi veicoli di entrambi i brand - riporta la nota diffusa dal gruppo britannico -, la solidità dei risultati finanziari e della crescita, la costanza negli investimenti''.



Dan Vardie, chairman di Autobest, ha sottolineato: ''l'incessante lancio di nuovi ed emozionanti prodotti.



L'Azienda detiene anche un invidiabile record di crescita ed espansione, connesso a solidi risultati finanziari nonostante le difficili condizioni dell'economia''.



Nel commentare il riconoscimento, Ralph Speth, CEO di Jaguar Land Rover, ha ricordato: ''L'Europa è una regione per noi importantissima. Nello scorso anno, i nostri clienti hanno accolto positivamente sia la Range Rover Velar che la Jaguar E-Pace e ora abbiamo in programma, per il prossimo anno, il lancio di altri veicoli emozionanti, come la Jaguar I-Pace elettrica.''