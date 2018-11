Carrozzieri Anfia, per competere bisogna fare squadra

Le aziende italiane di design sono piccole e per competere a livello mondiale devono aggregarsi e fare squadra. Concordano su questo i car designer riuniti dal Gruppo Carrozzieri e Progettisti dell'Anfia, alla Scuola Holden di Torino, per parlare del futuro del settore. Un incontro aperto dall'intervento di Mauro Berruto, coach della nazionale maschile di pallavolo dal 2010 al 2015.

"La genialità non può essere un limite al confronto, se la squadra funziona ed è compatta lo spazio per le individualità c'è. Il confronto è necessario anche se ognuno è geloso della propria identità. Altrimenti non si può fare massa critica", spiega Giorgio Gamberini, presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti Anfia. "È molto importante fare squadra, soprattutto in momenti d'incertezza come questo. Non sentiamoci isole, lavoriamo insieme", concorda Roberto Vavassori, presidente di Clepa, l'associazione europea dei componenti automotive e in passato presidente dell'Anfia.

Anche per Silvio Pietro Angori, amministratore delegato della Pininfarina, "è fondamentale aggregare tutte le competenze che ha l'Italia per vincere le sfide a livello mondiale. La nostra filiera deve espandersi, bisogna mettere insieme competenze di ambiti diversi. Fare sistema è essenziale". Gianluca Forneris, vicepresidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti Anfia, ha ricordato il ruolo svolto dall'associazione in oltre cento anni per sostenere l'aggregazione fra le imprese del settore.