AutoPalio, appello dei sindaci a Mattarella

Un appello al Presidente della Repubblica e al ministro delle Infrastrutture affinché prendano in mano la situazione dell'AutoPalio. A lanciarlo, con una lettera che sarà inviata nei prossimi giorni, nove sindaci dei comuni fiorentini e senesi interessati dalle problematiche del raccordo autostradale Firenze-Siena che denunciano "l'immobilismo di Anas" e il generale stato di abbandono e degrado in cui versa l'Autopalio, con un cantiere fermo da due anni e tante criticità.

Nella missiva, spiega una nota, i sindaci spiegano che "i punti centrali del caos che vige lungo l'Autopalio sono due e si riconducono entrambi ad una cattiva gestione e ad una pessima manutenzione da parte di Anas dell'unica arteria di collegamento tra le città d'arte Firenze e Siena. Sotto gli occhi (e al volante) ci ritroviamo ogni giorno la presenza di un cantiere mai riaperto avviato per la manutenzione di un tratto del raccordo, all'altezza del viadotto delle Terme, e lasciato a sé stesso dal 2017, con le inevitabili conseguenze in termini di restringimenti della carreggiata, ingorghi, code e rallentamenti intensi del traffico fino al blocco totale nelle ore di punta". Altro aspetto, scrivono ancora, "il piano degli investimenti 'fantasma', promesso e realizzato solo in minima parte: degli 80milioni profilati solo 11 pare siano stati stanziati, per la riqualificazione e le indispensabili opere di manutenzione straordinaria relative a tutto il raccordo autostradale della Firenze Siena". "Anas appare sorda di fronte alle nostre richieste per la ripresa dei lavori - scrivono ancora - mostrando disinteresse, mancanza di rispetto sul piano istituzionale".