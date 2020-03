Opel Astra campionessa efficienza: -21% emissioni e consumi

La nuova Astra è una delle auto più efficienti mai prodotte da Opel. È infatti diventata fin da subito un punto di riferimento per la categoria, merito soprattutto della nuova gamma di motori, tecnologicamente avanzati e già in linea con le normative Euro 6d in tema di riduzione delle emissioni.



Opel continua a perseguire la sua strategia con una nuova generazione di motorizzazioni molto efficienti: tra le unità turbo benzina spiccano il 1.2 e 1.4 di cilindrata, con livelli di potenza che vanno da 110 e 145 CV.

Opel Astra, campionessa di efficienza

Tra le motorizzazioni diesel, invece, il tre cilindri da 1.5 litri che genera potenze da 105 a 122 CV e livelli di coppia da 260 a 300 Nm.

Ci sono novità anche dal punto di vista dei cambi. Le unità di ingresso sono abbinate a un nuovo cambio manuale a 6 rapporti. Il nuovo cambio a variazione continua e la trasmissione automatica a nove velocità, dagli innesti particolarmente fluidi, riducono i consumi e aumentano il comfort. Il dispositivo Start/Stop, che consente di ridurre i consumi, è di serie su tutte le versioni e motorizzazioni. E non è tutto. L'adozione dei nuovi motori, dei nuovi cambi e della nuova aerodinamica ha portato a una riduzione delle emissioni e dei consumi fino al 21%.