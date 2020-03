Opel Astra, gamma di motori efficiente: -21% emissioni CO2

Opel Astra si conferma punto di riferimento per efficienza e basse emissioni. Rispetto al modello precedente, le emissioni di CO2 sono state tagliate fino al 21%. La nuova Astra è la più efficiente di sempre, e questo la pone al vertice del segmento delle compatte. La serie di Astra sul mercato aveva già preannunciato una nuova epoca al momento della sua anteprima mondiale ed era stata eletta European Car Of The Year 2016. Grazie alla sua leggerezza (200 kg in meno del modello precedente) e alle tecnologie di vertice provenienti da segmenti superiori, Astra è diventata un punto di riferimento per la categoria. Opel continua a perseguire questa strategia con una nuova generazione di motori benzina e diesel molto efficienti e che rispettano già la futura norma Euro 6d sulle emissioni. Cinque delle sette motorizzazioni in offerta riescono addirittura a scendere sotto la magica soglia dei 100 grammi di emissioni di CO2 per chilometro percorso.



Opel Astra si pone al vertice anche per caratteristiche aerodinamiche. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,26, le nuove Astra 5 porte e Sports Tourer sono tra le vetture più aerodinamiche del segmento. In conseguenza di tutto ciò, la nuova Astra è una delle compatte più aerodinamiche sul mercato. Il telaio dinamico di Astra è stato ulteriormente sviluppato. I nuovi ammortizzatori aumentano il comfort. Il telaio sportivo in opzione è dotato di ammortizzatori più rigidi, di uno sterzo più diretto e di asse posteriore con parallelogramma di Watts. I nuovi motori turbo benzina e diesel hanno consumi ridotti e sono allo stesso tempo brillanti e sono determinanti per l'esemplare efficienza della vettura. I modernissimi motori benzina e diesel tre cilindri di Astra assicurano prestazioni brillanti e il massimo comfort con un'ottimale silenziosità. Il contralbero nel monoblocco dei motori tre cilindri riduce le vibrazioni. Le unità di ingresso sono abbinate al cambio manuale a 6 rapporti di serie. Il nuovo cambio continuo automatico e la trasmissione automatica a nove velocità, dagli innesti particolarmente fluidi, riducono i consumi e aumentano il comfort. Il dispositivo Start/Stop, che consente di ridurre i consumi, è di serie su tutte le unità.



Le unità turbo benzina tre cilindri - tutte equipaggiate con Filtro Antiparticolato per motori benzina (GPF) - sono particolarmente compatte e sono disponibili con 1.2 e 1.4 litri di cilindrata. I livelli di potenza vanno da 81kW (110 CV) a 107 kW (145 CV) e i livelli di coppia massima da 195 a 236 Newton metri, e consentono di raggiungere un equilibrio eccellente tra prestazioni ed efficienza (consumo di carburante nel ciclo NEDC: ciclo urbano 6,4-5,2 l/100 km, ciclo extraurbano 4,2-3,8 l/100 km, ciclo misto 5,0-4,3 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 116-99 g/km; consumi di carburante nel ciclo WLTP: ciclo misto 6,2-5,2, emissioni di CO2 pari a 142-119 g/km; dati preliminari). Il Turbo 1.2 a iniezione diretta di nuova Astra è abbinato al cambio manuale a 6 rapporti mentre il Turbo 1.4 a iniezione diretta di nuova Astra è disponibile con cambio continuo (CVT).



L'integrazione del collettore di scarico raffreddato ad acqua nella testata dei cilindri contribuisce ad accelerare il riscaldamento del motore, riducendo le emissioni dopo la partenza a freddo. Tutti i propulsori benzina sono dotati di sistema variabile di fasatura delle valvole e sono fino a sei chilogrammi più leggeri rispetto alle precedenti unità tre cilindri. Il motore Turbo benzina 1.2 da 96 kW (130 CV) registra emissioni di CO2 inferiori di circa il 21% rispetto all'analogo modello della vettura precedente. Tipica di Opel è la risposta dell'acceleratore dei motori benzina: a 1.500 giri, il 90 per cento della coppia massima è già disponibile nel giro di 1,5 secondi da quando viene premuto l'acceleratore.



I motori diesel da 1.5 litri di nuova Astra presentano le stesse caratteristiche positive. Questi propulsori in lega leggera ad attriti ridotti sono dotati di contralbero e di turbocompressore a geometria variabile. Il sistema di iniezione di carburante common rail funziona fino a 2.000 bar. Queste unità hi-tech tre cilindri hanno livelli di potenza da 77 kW (105 CV) a 90 kW (122 CV) e, in base alla potenza, livelli di coppia massima da 260 a 300 Nm. I gas di scarico di Astra 1.5 diesel sono trattati in maniera ottimale grazie a sistemi di riduzione delle emissioni all'avanguardia che comprendono catalizzatore a ossidazione passiva, iniettore di AdBlue, catalizzatore SCR e Filtro Antiparticolato per motori diesel (DPF).