Opel Astra, da icona del passato a modello moderno e hi-tech

''Con la nuova Opel Astra abbiamo raggiunto un livello di efficienza superiore, rinnovato tutta la parte tecnica della vettura e aggiunto una gamma di motorizzazioni completamente nuova, ovvero motori e trasmissioni. Adesso tutti i propulsori sono tre cilindri. I motori sono estremamente leggeri''. Così Thomas Suhany, Program director di nuova Astra raccontando l'ultima generazione del fortunato modello di Russelsheim. Il consumo di carburante è sceso a soli 99 grammi per la versione benzina con cambio manuale e addirittura a soli 90 grammi di CO2 per il migliore diesel con cambio manuale. ''Offriamo inoltre due nuove trasmissioni. Abbiamo il cambio automatico a variazione continua sul benzina 1.4 litri e il cambio automatico a 9 rapporti sul diesel da 122 CV. I benzina vanno da 110 a 145 CV - ha poi aggiunto - . Per migliorare ulteriormente l'efficienza del veicolo abbiamo rielaborato completamente l'aerodinamica di Astra. Già al lancio del 2015 Astra era molto competitiva per i livelli di CO2. I nostri ingegneri hanno lavorato nella galleria del vento e hanno migliorato ulteriormente la vettura''.



A fargli eco Stefano Virgilio, responsabile comunicazione Opel Italia, che ripercorre la storia del modello: ''Opel ha introdotto una vettura compatta per la prima volta nel 1936, si chiamava Kadett, e così ha continuato fino al 1991. Abbiamo quindi moltissima esperienza in questo campo, tanto che Astra, che è una pietra miliare, un'icona di questo segmento, ha venduto oltre un milione di unità in Italia. Abbiamo introdotto Opel Astra K nel 2015, è stata Auto dell'Anno 2016, grazie a un mix di nuove tecnologie, di leggerezza, di dinamica di guida, è stata estremamente apprezzata già a partire dal suo lancio dagli esperti del settore che l'hanno eletta''. Opel Astra K è stata ora aggiornata molto profondamente.



Alcuni dettagli sono cambiati dal punto di vista del design: un frontale più moderno, con nuovi paraurti e nuovi "baffi", che vanno ad abbracciare il logo Opel al centro, ma la gran parte delle modifiche è stata fatta sottopelle, è nella sostanza che Astra è cambiata molto profondamente. ''I motori - ha precisato ancora Virgilio - ora sono tutti completamente nuovi. Sono tutti 3 cilindri, 1.2 e 1.4 benzina e 1.5 Diesel con vari livelli di potenza, estremamente efficienti e leggeri. Inoltre abbiamo introdotto in questo segmento il cambio automatico a 9 rapporti, così come il cambio a variazione continua, estremamente fluido e molto piacevole da guidare''. Tanti elementi tecnologici inoltre sono stati introdotti: i fari a matrice di Led sono una rivoluzione dal punto di vista della illuminazione, perché grazie a loro la visibilità notturna cambia in modo radicale rispetto a qualunque sistema ci sia stato in precedenza. ''Nuovi motori, nuovi cambi, nuova aerodinamica hanno portato a una riduzione delle emissioni e dei consumi estremamente rilevante, fino al 21% in meno - ha poi concluso - . Tantissime le novità per una guida ancora più piacevole per portare ancora più tecnologia. Sarà un nuovo successo, come è sempre stato per Opel Astra in passato''.