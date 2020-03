Peugeot 508, dal lancio ad oggi fa il pienone di premi

Dal lancio ad oggi, la Peugeot 508 ha fatto il 'pienone' di premi e riconoscimenti soprattutto per essersi distinta, in particolar modo, per il suo design raffinato. In lizza anche per il titolo di auto dell'anno 2019, poi vinto dalla Jaguar I-Pace, a pochi mesi dal lancio, la giuria di Automotive News Europe ha voluto premiare il lavoro svolto da Pierre-Paul Mattei e dal suo team per il design della fastback del Leone. Canoni stilistici audaci, che hanno rivoluzionato i codici tradizionali legati alla morfologia di una berlina del segmento D. Una lunghezza inferiore rispetto alla generazione precedente e la tecnologia delle porte senza telaio, che permette di realizzare un veicolo più basso rispetto ai principali modelli della concorrenza nel segmento, conferiscono quell'aspetto e quell'assetto che sono solo due dei segreti della personalità di Nuova PEUGEOT 508. Oltre alle proporzioni, il design degli interni è stato particolarmente apprezzato per l'originalità. La 508 propone la nuova interpretazione dell'i-Cockpit, di cui ritroviamo le caratteristiche essenziali con un volante compatto, un ampio touch screen HD capacitivo da 10 pollici e un head-up display digitale High resolution completamente personalizzabile.



Inoltre, in occasione della 34esima edizione del Festival Interazione dell'automobile, che si è svolto lo scorso anno a gennaio all'Hotel des Invalides a Parigi, la nuova 508 ha vinto il Gran Premio di auto più bella dell'anno 2018 mentre e-Legend Concept ha ricevuto il Gran Premio di più bella Concept car dell'anno. Jean-Philippe Imparato, Direttore del marchio Peugeot, e Gilles Vidal, Direttore del Design Peugeot, hanno ritirato i due premi.



La nuova 508 si è classificata al primo posto con più del 34 % dei voti. I Gran Premi del Festival Internazionale dell'Automobile ricompensano ogni anno le realizzazioni più belle nel mondo dell'auto. L'architetto Jean-Michel Wilmotte e la creatrice di moda Chantal Thomass presiedono una giuria di esperti provenienti dal settore dell'automobile, della moda, della cultura e del design. Infine, a febbraio 2019 è arrivato anche il Premio Stradivari 2018 che il mensile AutoCapital assegna all'autovettura, presentata e provata nel corso dell'anno, che più delle altre si è contraddistinta per la migliore qualità costruttiva. Come per i violini Stradivari, conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo e che rappresentano l'eccellenza negli strumenti ad arco grazie alla loro qualità costruttiva, anche nel settore automobilistico Autocapital ha voluto ricercare l'eccellenza analizzando la migliore qualità costruttiva nelle vetture che sono state presentate e provate nel corso del 2018. Il premio, consegnato nella cornice del Museo del Violino di Cremona, rende merito al grandissimo lavoro svolto dal team di Peugeot che ha lavorato a questo ambizioso progetto, portabandiera mondiale della crescita del marchio.



La nuova ammiraglia del Leone si è affermata sugli altri modelli grazie ad uno stile molto distintivo, dinamico ed elegante al tempo stesso, in grado di rappresentare qualcosa di nuovo nel mercato. Un altro elemento distintivo che ha contribuisce ad una esperienza a bordo di grande qualità è l'impianto audio curato da Focal, leader internazionale dell'acustica.