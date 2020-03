Anche mondo dell'automotive punta a battere coronavirus

La diffusione del coronavirus ha immediatamente creato in Cina - e poi in altri Paesi - una nuova attenzione ai modi con cui la tecnologia automobilistica può aiutare a prevenire la diffusione di malattie quando si viaggia su taxi, car sharing, vetture private e altri veicoli. Una interessante proposta, in questo momento al vaglio del mondo scientifico, arriva dagli Stati Uniti e prevede una soluzione - la luce UV-C già impiegata per eliminare i germi - da impiegare anche per il virus 2019-nCoV dalle superfici delle automobili. Come riferisce il magazine specializzato Autofutures, la soluzione potrebbe essere rappresentata dalla tecnologia Grenlite UV Angel di GHSP, un sistema brevettato che unisce l'impiego di sensori intelligenti integrati e di specifici algoritmi al trattamento delle superfici interne di un veicolo con luce UV-C. "Il ricorso alla luce ultravioletta per la disinfezione non è nuova, esiste dal secolo scorso - afferma Aghuinyue Umenei, responsabili dell'ingegneria della GHSP di Grand Rapids, nel Michigan - e questo perché il fascio luminoso UV interrompe il DNA dei batteri". Grenlite UV Angel combina sensori e algoritmi in modo da controllare come viene gestita la luce UV-C e per quanto tempo. I sensori rilevano chi c'è a bordo e indirizzano la luce esattamente verso i punti da disinfettare. L'applicazione UV Angel è in uso da anni nel settore medicale, per il trattamento automatico negli ospedali e altri luoghi 'a rischio' di specifiche superfici come i monitor medici con display touchscreen, le superfici desktop, i telefoni e qualsiasi altro dispositivo che possa fungere da punto di trasmissione per infezioni. Sul tema, come già annunciato nei giorni scorsi, sta anche lavorando la cinese Geely che ha programmato di estendere i suo sistema di purificazione dell'aria intelligente G-Clean (IAPS) su tutti i veicoli di produzione a partire da questo mese di marzo. Il sistema rileva gas come formaldeide, odori e inquinanti che vengono assorbiti da un filtro chimico al carbonio. Un generatore di ioni negativi sterilizza e deodora l'abitacolo del veicolo e può rimuovere virus, batteri, funghi e muffe presenti nell'aria, ottenendo lo stesso livello di filtrazione dell'aria di un sistema di respirazione N95. Tesla potrebbe migliorare ulteriormente il sistema di difesa 'biologica' dell'abitacolo con filtro Hepa e modalità Bloweapon che era stata presentata nel 2016. Secondo l'azienda la capacità di filtraggio di questa soluzione è 'centinaia di volte più efficace rispetto ai sistemi normalmente montati sulle auto premium' e di avvale anche di una modalità che aspira e tratta l'aria prima che questa sia indirizzata all'abitacolo. Altro ambito di ricerca, per applicazioni sulle auto e soprattutto sui mezzi pubblici, è quello che riguarda i rivestimenti fotocatalitici FN Nano, in grado di eliminare il2019-nCoV dall'aria. Non appena il virus tocca una superficie verniciata con cristalli microscopici di biossido di titanio (TiO2) attivati dalla luce UV, questo viene decomposto dalla fotocatalisi. L'utilizzazione dei nano rivestimenti è aumentata drammaticamente durante l'epidemia di SAR del 2002-2003 come efficace meccanismo non chimico per scongiurare i virus e oggi i rivestimenti multifunzionali FN Nano sono utilizzati in ospedali, aeroporti e luoghi pubblici.