A febbraio 1 privato su 4 ha comprato vetture 'green'

Un acquirente "privato" su quattro ha acquistato un'auto ad alimentazione alternativa a febbraio.

Le vendite di auto ricaricabili tra i privati aumentano, rispetto a febbraio 2019, di oltre 8 volte e rappresentano il 31% del totale delle ricaricabili. Tra le società una su 7 ha acquistato un'auto ad alimentazione alternativa; le auto ricaricabili intestate a società aumentano del 574% e rappresentano il 69% del segmento "auto ricaricabili". Sono alcuni dati del Focus di approfondimento realizzato dall'Area Studi e Statistiche dell'Anfia.

A febbraio, le auto ad alimentazione alternativa valgono il 20% del mercato (+52% la crescita dei volumi), di cui il 2,4% di auto a zero o a bassissime emissioni (complessivamente 3.766 unità). Crescita a tre cifre per le vetture puro elettrico, che sono quasi dieci volte quelle di febbraio 2019 e per le ibride ricaricabili (+362%). Nel bimestre le auto ad alimentazione alternativa mantengono il 20% di quota, con una crescita dei volumi del 45%.