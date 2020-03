Mercato auto, sempre più ibridi e suv: decuplicate elettriche

In un mercato in calo, anche a febbraio, la certezza che continua a resistere - nonostante il clima di confusione che potrebbe amplificarsi nei prossimi mesi con gli effetti del Coronavirus - è una sola e si chiama Fiat Panda. Il trend dei primi mesi del 2020 stabilisce in via definitiva e incontrovertibile il calo vertigionoso del diesel a vantaggio delle motorizzazioni a benzina ed ibride, che continuano la loro ascesa. Vale la pena, inoltre, segnalare le cifre decuplicate dei veicoli full electric. Le carrozzerie preferite, a parte le berline che da sole coprono la metà del mercato, sono quelle dei suv e crossover che sommati ai fuoristrada riescono a guadagnare quasi l'altra metà del mercato italiano. Nel dettaglio, a febbraio Panda, indiscussa regina del mercato, supera le 14mila unità, quasi 29mila nei primi due mesi, staccando di gran lunga la seconda classificata, la Lancia Ypsilon, seguita dalla prima straniera del mercato, la Renault Clio. Il resto della top ten è rappresentato dai modelli del brand italo-americano (Fiat 500 - appena presentata anche nella sua versione full electric -, 500x e Jeep Renegade) e dalle francesi Citroen C3 (3.412 unità) e Peugeot 208 che nei primi due mesi è che il secondo modello elettrico più venduto, alle spalle di un'altra francese, la piccola Renault Zoe). Chiudono la classifica le due tedesche T-Roc e T-Cross. Dal punto di vista delle alimentazioni, il trend continua ad essere quello che si è delineato nel corso del 2019: calo vertiginoso del diesel (34,8% la quota di mercato rispetto al 45,1% del 2019) controbilanciato dall'ascesa del benzina che dal 42,5% del 2019 passa al 44,9%.



Ma la vera sorpresa è rappresentata dalle vetture ibride che con una quota dell'11% raddoppiano i propri volumi nel 2020: oltre 18mila unità contro le 9.457 del 2019. In questo scenario si registra il trionfo della nuovissima Ford Puma che in due mesi è riuscita a spodestare le ibride Toyota Yaris e C-HR.



Balzo in avanti delle elettriche che sono decuplicate passando da 253 unità del 2019 passa a febbraio 2020 a quota 2.530 (1,5% la quota rispetto allo 0,1%).



Infine un'occhiata alle carrozzerie: le berline continuano ad essere le preferite dagli italiani registrando una quota di mercato del 47,3% ma continua inarrestabile l'ascesa dei crossover (35,5% a quota) che sommati ai fuoristrada (7,6%) conquistano quasi l'altra metà del mercato. Stabili rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, le station (5,3% la quota) mentre continuano a calare i numeri dei monovolume e dei multispazio.