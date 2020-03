J.D. Power, Genesis è il marchio più affidabile in Usa

Anche quest'anno J.D. Power ha pubblicato il suo studio sull'affidabilità dei marchi nei Usa. Si tratta di uno studio che tiene conto di come i proprietari trovano i loro modelli a tre anni dall'acquisto. Giunto alla sua trentunesima edizione, lo studio interroga i proprietari dei modelli del 2017 e sul numero di problematiche che hanno registrato negli ultimi dodici mesi. Lo studio - secondo quanto riporta Autoguide - copre 177 potenziali problemi alle auto, raggruppati in otto categorie. La buona notizia è che, nonostante la crescente complessità delle auto a causa dell'auto della tecnologia di bordo, i risultati di quest'anno sono i migliori nella storia dello studio. Inoltre la categoria migliorata risulta quella dell'infotainment. Non è tutto roseo, però. L'infotainment è migliore, ma è ancora la più problematica delle categorie, con riconoscimento vocale, Bluetooth e sistemi di navigazione tra le 'voci' maggiormente sotto accusa. L'altro grosso problema è che i crossover e i suv, in media, hanno più problemi delle automobili. I grandi miglioramenti di quest'anno sono arrivati ​​da Cadillac e Mazda, ma tuttavia ciò non è bastato per far rientrare i due marchi nella top 10 dei brand più affidabili. La classifica vede al primo posto Genesis, seguita da Lexus e Buick. Quarta Porsche, seguita da Toyota, Volkswagen, Lincoln e Bmw. Nella classifica anche Chevrolet, Ford: non rientrano nella top ten per pochi punti Mazda, Cadillac, Hyundai e Kia.