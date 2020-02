Mercedes, 25 anni di Sprinter: riferimento gamma commerciali

Venticinque anni fa veniva lanciato sul mercato un veicolo commerciale destinato a dare il proprio nome a un'intera categoria di veicoli: lo Sprinter. Oggi, a distanza di un quarto di secolo, l'attuale generazione continua a rappresentare il punto di riferimento per qualità, affidabilità e comfort. Prendendo spunto da questo anniversario dello Sprinter, nel 2020 Mercedes-Benz Vans dedicherà ogni mese uno speciale sulla piattaforma di comunicazione Mercedes me media, che metterà in evidenza la leadership dello Sprinter nel corso dei decenni.



Nel 1995 il Mercedes-Benz Sprinter definì un intero segmento basato sulla grandezza, spianando la strada per il passaggio all'e-commerce: in un periodo in cui nessuno osava anche solo immaginare i volumi raggiunti attualmente dal commercio online, la Casa di Stoccarda presentava un furgone ultramoderno che rappresentava la soluzione ideale per affrontare le sfide future legate alla logistica. Equipaggiato con freni a disco sulle ruote anteriori e posteriori, sistema antibloccaggio ABS con differenziale frenante automatico ABD, carrozzeria più aerodinamica, oltre a essere caratterizzato da consumi contenuti e molte altre innovazioni, lo Sprinter fissò nuovi standard di riferimento in termini di sicurezza, efficienza e comfort, diventando il degno successore del leggendario T1. Secondo varie fonti mediatiche, tutte queste qualità gli valsero l''eponimo' di 'Classe Sprinter'.



Fin dal principio, il nuovo furgone si rivelò un vero e proprio talento versatile: disponibile in versione autotelaio, veicolo cassonato o cassone ribaltabile, rispettivamente con cabina doppia o singola, furgonato nonché Kombi con cinque o nove sedili, con tetto basso o alto. Il passo spaziava da 3.000 a 4.025 mm, mentre il peso totale ammesso era inizialmente di 2.590, 2.800 o 3.500chilogrammi.Offriva i presupposti ideali, quindi, per svariate destinazioni d'uso, per esempio nei cantieri, nelle attività commerciali, nel trasporto passeggeri, ma anche nei servizi antincendio e di soccorso. Nel corso dei suoi primi 25 anni, lo Sprinter si è fatto apprezzare anche come autocaravan e come base per molteplici sovrastrutture speciali.



Dopo averne venduto oltre 1,3 milioni di esemplari e realizzato numerosi restyling, nel 2006 la casa della Stella presentò una nuova versione dello Sprinter: mentre in precedenza era stata offerta una vasta gamma di versioni, i clienti avevano ora la possibilità di scegliere una soluzione su misura in grado di soddisfare ogni esigenza. Un ruolo chiave al riguardo era affidato anche al Portale Allestitori, che forniva - in stretta collaborazione con i vari allestitori - tutte le informazioni necessarie per realizzare le richieste dei clienti.



Il nuovo veicolo era caratterizzato da numerose innovazioni, come porta scorrevole del vano di carico particolarmente larga, tetto super-rialzato ed una quarta lunghezza della sovrastruttura. Una nuova gamma delle motorizzazioni ed un nuovo cambio a 6 marce per le versioni diesel ottimizzarono ulteriormente il gruppo motore-trasmissione. Inoltre, furono introdotti un impianto frenante migliorato, l'Adaptive ESP con funzioni estese per tutti i tonnellaggi ed un concept di stivaggio più evoluto per l'abitacolo. Ulteriori novità erano rappresentate dagli pneumatici Super-Single per le ruote posteriori sulla variante da 4,6 t, dai fari bixeno con luce di svolta e di curva statica, dagli airbag per il torace per guidatore e passeggero anteriore, dal sistema Parktronic e molto altro ancora.