Opel, 20 anni fa concept G90 con consumi e emissioni record

Con la sesta e ultima generazione di Corsa, presentata allo scorso salone di Francoforte, Opel punta sulla mobilità a zero emissioni proponendo anche una versione elettrica. Non solo, grazie ad una buona aerodinamica con un coefficiente di resistenza pari a solo 0,29, nuova Corsa riesce a vantare consumi estremamente ridotti, per quanto riguarda i motori termici: come nel caso del 1.5 diesel da 100 CV che registra consumi di carburante nel ciclo misto NEDC di 3,3-3,2 l/100 km, e emissioni di CO2 pari a 87-85 g/km. Esattamente 20 anni prima, sempre al Salone di Francoforte del 1999, Opel presentò la concept car G90 che catturò l'attenzione dei visitatori e degli addetti ai lavori. Una vettura assolutamente nuova nel suo genere che non a caso il mese seguente sarebbe stata eletta 'Concept Car dell'Anno' dall'autorevole rivista Automotive News International. Questa rivoluzionaria concept car dai ridottissimi consumi, montava un 3 cilindri a benzina da 60 CV a iniezione sequenziale che emetteva solo 90 grammi di CO2 ogni chilometro (da qui il nome G90), anticipando così di ben nove anni la normativa che sarebbe entrata in vigore nel 2008 nell'Unione Europea. Ad un valore così ridotto per un'automobile a 4 posti si era arrivati contenendo il peso e il coefficiente di penetrazione aerodinamica (Cx 0,22). Al tempo stesso la G90 faceva intravvedere la direzione che le carrozzerie delle Opel avrebbero potuto avere in futuro ed evidenziava nuovi approcci alla realizzazione degli interni.



L'elevata velocità massima raggiungibile dalla Opel G90 (180 km/h) era dovuta in parte anche a un coefficiente di penetrazione aerodinamica (Cx) di 0,22 e ad un indice della sezione frontale (CxA) di 0,45. Questi risultati erano stati raggiunti sebbene i progettisti della Opel impegnati nel progetto G90 non potessero ottimizzare la forma aumentando la lunghezza della vettura. S'imbatterono così in qualcosa che avrebbe rappresentato l'elemento aerodinamico fondamentale dell'idea Opel: un'originale forma a goccia con il tetto molto inclinato e la coda tronca. La cura aerodinamica si vedeva facilmente anche in molti punti della carrozzeria: le ruote parzialmente nascoste, le fiancate lisce oppure le due 'gobbe' sul tetto. Queste garantiva un'ottima abitabilità verticale a tutti e quattro gli occupanti.



L'attenzione per l'aerodinamica non era andata a scapito dell'abitabilità. Il bagagliaio era decisamente ampio per una vettura di questo segmento. Considerando anche la spazio nascosto sotto il pianale, aveva una capacità di 350 litri che potevano arrivare a 980 litri abbassando gli schienali dei sedili posteriori sdoppiati in due sezioni di uguale larghezza. Il sedile del passeggero anteriore poteva essere anch'esso ripiegato per poter disporre di un'unica superficie piana di carico lunga 2,50 metri.



Il pianale in alluminio era stato progettato appositamente per questo prototipo. Era spesso un solo millimetro e anche molto leggero. La sua rigidità era dovuta a una speciale struttura a nido d'ape a celle esagonali. Per ottenere una superficie piana, le traverse che di solito si vedono all'interno del veicolo erano state inserite nella struttura del pavimento.



Peso contenuto e ottima aerodinamica concorrevano a contenere i consumi della G90. Il limite di appena 750 kg era stato raggiunto con un'applicazione strategica di materiali leggeri come alluminio e magnesio. Grazie anche al suo peso ridotto, la Opel G90 aveva un'autonomia di circa 770 chilometri con un pieno di soli 30 litri di benzina.