DS3 Crossback, stile scultoreo ma compatto per suv premium

È uno stile decisamente scultoreo quello che caratterizza la DS 3 Crossback, suv che si contraddistingue comunque per la sua compattezza grazie alle sua lunghezza che si contrappone alle grandi ruote da 690 mm, abbinate ai cerchi da 18 pollici.



DS Automobiles ha voluto stravolgere il tradizionale approccio stilistico che contraddistingue i suv, favorendo una pulizia estetica che si esprime attraverso la scomparsa di differenti elementi ed esprimendo la seduzione di una scultura plasmata dalla forma piena di materia grezza.



Elementi distintivi, in questo senso, sono i profili dei vetri invisibili, accompagnati dalle maniglie delle portiere integrate nella carrozzeria, pronte a fuoriuscire solo quando serve. Il tetto non ha antenne e la pinna di squalo (elemento ricorrente nel design DS) è posizionata lateralmente nel profilo dei finestrini posteriori. Nel contempo, il tetto si presta alle consuete personalizzazioni bi-tono in contrasto con la tinta della carrozzeria.



Posteriormente, DS 3 Crossback rimarca il carattere sportivo attraverso lo spoiler al tetto, che visivamente allunga il profilo dell'abitacolo mentre dimostra le sue finalità aerodinamiche.



La presenza del doppio tubo di scarico cromato simmetrico è legata alle motorizzazioni, ma il suo impatto visivo trasmette una energia in totale sintonia con i due estrattori laterali che preannunciano uno stile di guida decisamente dinamico.



Le scie luminose laterali si esprimono in verticale, con la firma luminosa a Led che arriva a toccare i tecnologici fari DS Matrix Led Vision. L'esterno di DS 3 Crossback si modella in base alle Ispirazioni DS dell'abitacolo, seguendo dettagli specifici che richiamano le firme del cofano e dei sottoporta, finiture anteriori e posteriori in metallo lucido, satinato o nero texturizzato.



Personalizzazioni che puntano a uno stile più individuale di DS 3 Crossback, configurabile grazie a 10 tinte tra cui scegliere.



Tre colori sono invece riservati al tetto, mentre 10 temi per i cerchi ampliano un ventaglio che abbraccia le 5 ispirazioni per gli interni, tutto per un totale di oltre 2.000 combinazioni possibili.