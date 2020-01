Emissioni CO2 giù nel 2019, calo deriva da circolazione diesel

Calano le emissioni di CO2 da autotrazione nel 2019. Lo scorso anno le emissioni derivate dall'uso di benzina e gasolio impiegati dai veicoli sono state pari a 97.845.301 tonnellate (un milione di tonnellate in meno rispetto al 2018 quando erano state 98.808.157 tonnellate). È quanto emerge da un'elaborazione del centro ricerche Continental Autocarro, sulla base dei dati diffusi dal ministero dello Sviluppo Economico sui consumi di carburante.



In particolare, secondo questa elaborazione, nel 2019 le emissioni derivate dall'uso di benzina sono aumentate di 12.768 tonnellate, ma tale crescita è stata più che compensata dal calo delle emissioni di CO2 derivate dall'uso di gasolio per autotrazione, che sono diminuite di 975.624 tonnellate.