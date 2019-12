Natale e Capodanno, quasi in 720mila viaggeranno in pullman

Durante le prossime vacanze di Natale e Capodanno saranno quasi 720mila gli italiani che si sposteranno in pullman. È quanto calcolato dal Centro Ricerche Continental Autocarro sulla base delle previsioni di Federalberghi sugli italiani che andranno in vacanza per le ferie di Natale e di Capodanno.



Secondo Federalberghi, saranno 9,8 milioni gli italiani che andranno in vacanza a Natale e 8,5 milioni gli italiani che andranno in vacanza a Capodanno. Dall'ultimo rapporto Istat su viaggi e vacanze degli italiani emerge, poi, che il 3,5% degli spostamenti per vacanza in Italia sono avvenuti in pullman, mentre la percentuale di spostamenti in pullman per le vacanze all'estero sale al 5,7%. Se queste percentuali dovessero confermarsi anche per le vacanze di Natale e Capodanno del 2019/2020 sarebbero quindi quasi 720mila gli italiani che si sposteranno in pullman nelle prossime festività.