Rc auto: Ivass, crollano reclami, -10,4% in sei mesi 2019

Nei primi sei mesi del 2019, le compagnie assicurative italiane ed estere che operano in Italia hanno ricevuto complessivamente 49.657 reclami, in diminuzione del 5,6% rispetto al primo semestre del 2018, confermando la tendenza decrescente rilevata negli ultimi semestri. Lo rileva l'Ivass spiegando che il 45% dei reclami ha interessato l'rc auto (22.548, in calo del 10,4%), il 37% (18.197) gli altri rami danni e il 18% (8.912) i rami vita.

Quanto all'esito, circa il 28% dei reclami è stato accolto con risoluzione totale della controversia a favore del consumatore e il 9,6% con transazione anch'essa favorevole, seppure parzialmente, al consumatore.