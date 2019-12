Auto 'green' in Europa al 10% in settembre e 9,6% in ottobre

Con il 10% delle vendite complessive in Europa a settembre e il 9,6% a ottobre, i modelli elettrificati (ibridi, ibridi plug-in ed elettrici puri) hanno guadagnato in un anno 2,2 punti di quota di mercato rispetto alle altre motorizzazioni. Secondo quanto riporta il magazine specializzato Autoactu, sulla base dei dati forniti da Jato, in novembre e in dicembre il mercato 'green' nel Continente dovrebbe però far segnare una forte contrazione perché tutti i costruttori spingeranno per immatricolare modelli elettrici o elettrificati nel 2020, in modo da far rientrare queste cifre nel computo del livello medio delle emissioni di CO2 sottoposte a nuova legislazione.



Quel 10% di crescita in settembre - segnala Autoactu - è legato alle cospicue consegne di Tesla Model 3 con 17.438 immatricolazioni che hanno fatto balzare in avanti tutto il comparto delle elettriche (+120% a a 40.800 unità). In ottobre però questo dato è calato a 24.200 unità, facendo registrare 'solo' un +32% su base annua. In testa alle vendite Renault Zoe (3.453 unità), seguita da Volkswagen e-Golf (2.961), Nissan Leaf (2.898) e Bmw i3 (2.598). L'offensiva elettrica di Volkswagen - che nei primi 10 mesi ha venduto 27.900 vetture 100% elettriche - è completata dal lancio della nuova generazione di e-Up!, che affiancherà e-Golf fino alla metà del 2020, quanto questo modello derivato dalla generazione 7 sarà rimpiazzato dalla ID.3. Nel periodo di riferimento gli ibridi plug-in hanno raggiunto un volume leggermente inferiore a quello elettrico, 23.800 unità, comunque in crescita del 79%. Leader delle vendite in questo segmento resta Mitsubishi Outlander (2.616 unità), seguito da Bmw Serie 3, Mercedes Classe E, Porsche Cayenne e Volvo XC60. Trend positivo anche per gli ibridi (+29% a 61.200 unità), grazie alla nuova Toyota Corolla (11.123 unità (70% del suo mix) e un solo modello non Toyota - la Land Rover Evoque Mild Hybrid 48 Volt - nelle Top Five, con 3.016 unità vendute che la collocano appunto al quinto posto in Europa.