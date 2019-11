Sicurezza: 5,7% veicoli coinvolti in incidenti sono autocarri

Il tasso di incidentalità degli autocarri in Italia è pari al 5,7%: questo vuol dire che il 5,7% dei veicoli coinvolti in un incidente stradale nel nostro paese sono appunto autocarri (categoria nella quale sono inclusi anche autotreni e autosnodati). Il dato è stato elaborato dal Centro Ricerche ContinentalAutocarrosulla base dei dati sugli incidenti stradali in Italia nel 2018 resi noti dall'Istat e fa riferimento sia agli incidenti a veicoli isolati sia agli incidenti tra veicoli.



 La graduatoria delle dieci maggiori città italiane in base al tasso di incidentalità di autocarri vede al primo posto Bologna, città in cui l'8,1% dei veicoli coinvolti in un incidente stradale nel 2018 erano autocarri. A Bologna seguono Genova, con il 7,2%, e poi ancora Milano (5,9%), Torino (5,5%), Roma (4,8%), Firenze e Bari (3,7%), Palermo e Catania (2,7%) e Napoli (2,5%). Gli autocarri rappresentano una categoria di veicoli che si trova a circolare anche in città con evidenti difficoltà legate alle dimensioni di questi mezzi, alle interazioni con gli altri utenti della strada e con infrastrutture che sono concepite per il traffico di veicoli molto più piccoli. Su mezzi di questo tipo, la tecnologia di assistenza risulta essere necessaria per viaggiare nella massima sicurezza.