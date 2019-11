Rc auto: Ivass, in 2018 diminuiscono incidenti, prezzi -1,2%

Nel 2018 gli incidenti che hanno coinvolto autovetture sono diminuiti e la frequenza dei sinistri di veicoli assicurati è scesa al 6,3%, in diminuzione del -0,3% rispetto al 2017. E' quanto emerge dal Bollettino statistico dell'Ivass sul consuntivo dello scorso anno, in cui si evidenzia un parallelo calo anche dei prezzi delle polizze. Al netto di oneri fiscali e parafiscali (quindi senza tasse), il prezzo medio effettivamente pagato per la rc auto è stato di 333 euro, in diminuzione dell'1,2% sul 2017. Il prezzo più basso è quello pagato a Bolzano (236 euro), quello più elevato in provincia di Napoli (493 euro). Il prezzo medio effettivamente pagato per i motocicli (sempre al netto delle tasse) è stato di 233 euro con gli stessi estremi geografici registrati per le auto: il minimo è a Bolzano (144 euro) e il massimo a Napoli (471 euro). Per i ciclomotori, invece, il prezzo medio pagato è stato di 159 euro con minimi a Udine (89 euro) e massimi a Caserta (358 euro).