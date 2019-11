Service Day, chiusura con Guido Meda e Andrea de Adamich

Guido Meda e Andrea de Adamich insieme sul palco nella giornata conclusiva del Service Day che si è tenuto a Brescia l'8 e 9 novembre. Aneddoti e curiosità raccolte da de Adamich in mezzo secolo da protagonista del mondo dei motori hanno animato l'incontro, culminato nella premiazione con i corsi che si tengono nel 'Centro Internazionale Guida Sicura' di de Adamich.



Roberto Scarabel, vicepresidente di AsConAuto, ha confermato proprio come le competenze indirizzate a conoscenze tecniche esperte per la guida sicura siano una linea d'indirizzo che AsConAuto intende proporre alla propria rete in futuro e, come segnale di apertura di questa linea d'intervento, ha affiancato Andrea de Adamich durante la consegna dei corsi ai 4 ambasciatori della rete.



Ben 22 sessioni nel programma hanno portato alla platea di specialisti intervenuti da tutta Italia contributi di esperti, ricerche originali e analisi di scenari, come anche esemplari best practice declinate in tutti gli ambiti del business. Alcune delle tematiche affrontate. La due giorni bresciana è stata l'occasione per fare il punto su post-vendita, ricambio originale, logistica innovativa, iniziative speciali e formazione dedicata. L'evento, nato da una idea AsConAuto e organizzato da Quintegia è rivolta agli operatori dell'aftersales: un segmento del settore automotive italiano presidiato da oltre 37.000 professionisti.



In Italia si contano oltre 35mila aziende tra riparatori, carrozzerie e gommisti e in 7 casi su 10 affiliate a network per reperimento di informazioni tecniche, formazione, ricambi e attività di marketing. In base a una rilevazione di ICDP-International Car Distribution Programme, le dimensioni sono piccole: poco più di 3 è la media degli addetti.