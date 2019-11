Moto,KTM 790 Adventure e BMW F850 GS le più cliccate sul web

KTM 790 Adventure e BMW F850 GS guidano la classifica delle moto più ricercate dagli italiani nei primi dieci mesi dell'anno, Harley Davidson continua ad essere il brand leader del settore ma se si pensa alle due ruote in generale la più cliccata resta sempre lei, l'intramontabile Vespa.



A poche ore dall'apertura della 77esima edizione di EICMA, Subito, piattaforma per vendere e comprare in Italia con 13 milioni di utenti unici mensili, ha analizzato non solo l'andamento delle ricerche di moto su Subito MOTORI nei primi 10 mesi del 2019, ma anche evidenziato come si muovono sulla piattaforma i modelli più interessanti presentati nella scorsa edizione della manifestazione dedicata al mondo delle due ruote.



Con 185.000 annunci online ogni giorno e 3,4 milioni di visite settimanali, la categoria Moto e Scooter di Subito MOTORI è un osservatorio 'privilegiato' su ciò che gli italiani cercano in relazione al mondo delle due ruote. Le oltre 100 milioni di ricerche per parola chiave effettuate nei primi dieci mesi del 2019 confermano non solo come la piattaforma sia uno specchio di quello che accade nel mercato, ma misurano anche l'interesse nei confronti delle novità presentate ad EICMA 2018.



Nel dettaglio, dall'analisi emerge che tutti i modelli di punta della scorsa edizione sono già disponibili sulla piattaforma, segnale che esiste un mercato per l'usato fresco anche a meno di un anno dal lancio. Per quanto riguarda invece le più cercate, spicca al primo posto la KTM 790 Adventure. Al secondo posto la BMW F850 GS, la piccola adventure enduro ideale per dominare qualsiasi tipo di percorso off-road. Al terzo posto la moto da sogno per antonomasia, che alla manifestazione del 2018 ha emozionato gli appassionati motociclisti: la Ducati Panigale V4 R, la rossa di Borgo Panigale che è stata la regina assoluta di EICMA 2018. A seguire, la Suzuki Katana 1000, dallo stile manga e la livrea total black e infine la Triumph Scrambler 1200 XE, un connubio tra classico e moderno, per chi desidera divertirsi su strada.



Nell'attesa di scoprire cosa accadrà ai modelli che verranno presentati nell'edizione 2019 di EICMA, nei primi dieci mesi dell'anno tra i brand preferiti spicca come leader incontrastato lo storico brand americano Harley Davidson, amato da coloro che desiderano vivere la strada nel vero senso della parola e scelto da celebrità ribelli come James Dean, Elvis Presley o Clark Gable. Al secondo posto entra KTM, che sale di due posizioni togliendo il podio a BMW, che scende invece in quarta posizione. Si conferma la chiusura della top3 con Ducati, marchio apprezzato soprattutto in termini di prestazione, comfort, sicurezza e sportività, mentre l'unica new entry della top10 è rappresentata da Husqvarna, storico marchio specializzato nella realizzazione di moto per percorsi off-road.



Se si parla nello specifico dei modelli più cercati dagli italiani sulla piattaforma online nei primi 10 mesi del 2019, il podio risulta essere rimasto invariato rispetto all'anno passato, mentre si evidenziano movimenti più consistenti sul finire della top10. Al primo posto resta leader indiscussa la Vespa, seguita in seconda e terza posizione da SH e Tmax delle case giapponesi Honda e Yamaha. Si conferma al quarto posto il Beverly, grande classico della casa italiana Piaggio, cui fa compagnia in nona posizione il Liberty, che nonostante perda due posizioni resta saldo nei primi dieci posti. Al quinto posto, in salita di ben 3 posizioni, si trova la KTM 125, la preferita dai giovani, seguita dalle R1 e R6 della Yamaha. Guadagna due posizioni anche la grande sportiva Honda CBR (8°), mentre chiude la classifica l'enduro per definizione BMW GS (10°).