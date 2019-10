Auto: tutti pazzi per auto d'epoca, Maggiolino la preferita

Auto d'epoca, una passione che non tramonta mai. Basti pensare al fatto che solo nella prima metà dell'anno, gli utenti di Subito, piattaforma che si occupa della compravendita in Italia con 13 milioni di utenti unici mensili, hanno cercato 500.000 volte la parola chiave 'epoca' e ben 150.000 la parola 'ASI', portandole rispettivamente al settimo e decimo posto delle parole più cercate nella categoria Auto, al netto di marca e modello. Alla ricerca - secondo i dati diffusi dalla piattaforma che ha analizzato l'andamento delle ricerche nei primi sei mesi, anche in vista del prossimo salone dell'auto e moto d'epoca che si svolgerà a Padova - si abbina una vasta scelta di auto immatricolate fino al 1979: mediamente su Subito se ne trovano 6.000 annunci online ogni giorno. Nel dettaglio, se si analizzano i brand preferiti (https://www.subito.it/annunci-italia/vendita/auto/?ye=1970, il link per accedere alle ricerche) vincono i marchi italiani che hanno fatto la storia e i premium brand tedeschi, da sempre apprezzati in termini di prestazioni e design. Al primo posto spicca la storica casa automobilista torinese Fiat, con la 500 e la 127 come modelli più cercati, cui segue in seconda posizione la Volkswagen e il suo intramontabile Maggiolino. In terza posizione si trova un'altra italiana, conosciuta soprattutto per il suo spirito sportivo di grande eleganza, si tratta dell'Alfa Romeo che con la sua Spider 'Duetto' chiude il podio al terzo posto, seguita poi in quarta e quinta posizione da BMW e Porsche. Non manca poi nella top 10 la mitica Ferrari, la rossa che dal suo sesto posto si rivolge agli amanti del lusso, attirati soprattutto dalla possibilità di trovare la coupé Dino, in crescita nelle quotazioni e contemporaneamente nelle ricerche su Subito, a conferma ancora una volta di come la piattaforma sia uno specchio dell'andamento del mercato automotive.



Infine, se si parla nello specifico dei modelli più cercati dagli italiani su Subito, come accennato spiccano i modelli iconici italiani e tedeschi che raccontano un vero e proprio pezzo di storia, auto diventate simbolo di un passato in cui l'auto era protagonista. Al primo posto troviamo il Maggiolino, simbolo della rinascita industriale tedesca nel secondo dopoguerra e primo modello Volkswagen in assoluto. Il 2019 vede l'uscita dalla produzione di questa mitica auto, la più longeva al mondo con sessantacinque anni ininterrotti che l'hanno vista fare da padrone al mercato delle auto europeo. La passione per questo modello continua a crescere dopo la sua uscita di produzione, con un'impennata delle ricerche da luglio 2019 in poi anche per la versione moderna Beatle. Segue in seconda posizione la Fiat 500, icona delle auto italiane, prodotta dal 1957 al 1975, di cui è possibile trovare anche versioni che presentano rivisitazioni originali come il servoclacson, un elegante accessorio dell'epoca, che rispecchiava il gusto comune diffuso, soprattutto tra gli anni '50 e '60, per le cromature. Chiude il podio la Spider 'Duetto' dell'Alfa Romeo, che salì alla ribalta con il film 'Il Laureato' diventando una sorta di star del cinema, cui seguono in quarta e quinta posizione, altri due modelli Fiat, la 131 del 1974 e la 'Topolino', tra le automobili italiane più famose e così denominata sull'onda del successo dell'omonimo personaggio creato da Walt Disney.