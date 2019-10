Fca Bank: Leasys lancia CarCloud, abbonamento flessibile auto

Nasce Leasys CarCloud, il primo abbonamento alla mobilità in Italia realizzato Leasys, la società controllata da Fca Bank attiva in sette Paesi europei con una flotta di 260.000 veicoli. La nuova proposta di Leasys, dedicata ai clienti privati e liberi professionisti, è pensata per offrire vantaggi e flessibilità con un unico abbonamento che si può rinnovare ogni mese senza vincoli temporali.

Leasys CarCloud, presentato a Milano presso Le Village by Crédit Agricole, prevede un canone fisso mensile per utilizzare auto diverse in tutte le principali città italiane.

L'abbonamento non ha vincoli temporali e il cliente può entrare, rinnovare mensilmente o uscire in ogni momento. Si potranno utilizzare sette modelli di auto nel segmento 500 e due modelli in quello Jeep.

Il ceo di Fca Bank, Giacomo Carelli, nel corso della presentazione ha spiegato come la tendenza che spinge i consumatori a non acquistare più i prodotti che "utilizzano ed essere liberi dai vincoli della proprietà". Da queste tendenze nasce Leasys CarCloud, una formula "unica per il settore della mobilità in Italia, che risponde alla necessità di guidare auto diverse in base alle situazioni e necessità del cliente".