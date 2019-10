Subito Motori, più filtri di ricerca e schede dettagliate

Nuova veste grafica e nuove possibilità di ricerca per Subito Motori, canale verticale della piattaforma Subito. La 'rivoluzione' riguarda uno dei 'canali' più importanti per la digital company, come precisato dallo stesso responsabile di Subito Motori, Andrea Volontè: ''La categoria Motori è un asset fondamentale per Subito e, da sola, rappresenta il 32% del contenuto e il 44% del traffico della piattaforma. Subito Motori è nato da un'analisi continua e dettagliata dei nostri dati basati sulle 385.000 auto e quasi 1 milione di visite che ospitiamo ogni giorno in piattaforma, dall'ascolto dei nostri utenti privati e professionali tramite survey e focus group, dal confronto con opinion leader e stakeholder esterni, per dare una risposta concreta e innovativa ai bisogni reali di un mercato affascinante e complesso come quello dell'automotive online''. Nel dettaglio, il nuovo Subito Motori capitalizza il meglio del passato, mantenendo la sua caratteristica distintiva, ovvero la buca di ricerca. Nel 2018 è stata utilizzata oltre 450 milioni di volte per cercare le parole più diversificate, che rispecchiano esigenze molto diverse e a volte uniche, e che non possono essere circoscritte da un filtro. Si conferma inoltre l'ampio spazio dedicato alla descrizione del veicolo, testo libero reso speciale dalla creatività del singolo o alla professionalità del concessionario, che racconta le peculiarità, gli optional e le caratteristiche che rendono unico quel veicolo, fondamentali per un ottimo matching con le ricerche libere. Infine, viene ampliato lo spazio per le fotografie, perché un annuncio che le riporta viene cliccato mediamente 7 volte in più rispetto a un annuncio privo di foto.



L'evoluzione è comunque evidente sin dalla homepage. In primis il colore blu, professionale e distintivo, che a partire dall'homepage caratterizza anche ricerca, listing e annuncio. I cambiamenti più rilevanti si notano però a livello delle funzionalità, con 20 filtri per dettagliare al massimo la ricerca del veicolo, a partire dalla tipologia (usato, nuovo, km0), la marca, l'anno di immatricolazione, il cambio, il numero di posti, l'Iva esposta e molto altro. L'annuncio si arricchisce della storia del veicolo, per avere informazioni dettagliate e utili sulla vita di una specifica auto, e della scheda tecnica, che grazie alla partnership con Quattroruote Professional rende immediatamente visibili i dati Infocar, banca dati di riferimento per i professionisti che contiene informazioni utilissime per chiunque cerchi un'auto. Dall'allestimento alla classe di emissioni, dai cavalli alla lunghezza, prima di acquistare un'auto l'utente potrà sapere in anticipo quanto costerà la sua manutenzione e verificare eventuali restrizioni alla sua circolazione.