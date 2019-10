L’auto connessa è un business da 60 mld di euro

Secondo i risultati di un recente studio condotto da @Bain_Italia per ANIASA si stima che il mondo legato all'auto connessa valga oggi globalmente più di 60 miliardi di euro e se ne prevede una crescita a tripla cifra (+260%) nei prossimi otto anni. Nei prossimi 3-4 anni si prevede saranno consegnati 125 milioni di auto connesse. Nel computo sono considerati sia i dispositivi attuali che permettono di scambiare dati diversi sui guidatori (stile di guida, percorsi preferiti, punti di interesse), sul veicolo (pressione pneumatici, stato del motore, livello oli), fino a quelli ambientali (presenza di pioggia, situazioni di traffico) sia quelli relativi a tecnologie in fase di sviluppo, come la comunicazione tra veicoli (V2V) e tra mezzi e infrastrutture (V2X). "L'aumento esponenziale della produzione di dati (ogni giorno se ne creano 2,5 mln di TeraByte) sta guidando -conclude lo studio - l'ingresso nel mondo dell'auto di nuovi operatori specializzati, che offrono servizi ai driver. Il margine complessivo della filiera automobilistica si sta progressivamente spostando da chi produce i veicoli a chi fornisce i servizi a essi connessi".