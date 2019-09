Settimana di offerte 'Business' per la clientela DS

Il brand di lusso DS Automobiles del gruppo PSA ha lanciato DS Business Week, una settimana di promozioni dedicate alla clientela 'affari' per l'acquisto dei modelli DS3 Crossback e DS7 Crossback tramite leasing. Da lunedì 16 a domenica 22 settembre, infatti, i gestori delle flotte aziendali, i professionisti e le partite Iva possono scoprire la Formula Free2Move Lease. La settimana si conclude con un Open Week End, il 20 e 21 settembre, dove sarà possibile testare alla guida i due modelli. "Durante questa settimana - spiegano dalla Filiale - viene proposta la formula di noleggio Free2Move Lease, che offre condizioni esclusive, arricchite da una serie di servizi pensati per chi utilizza l'auto quotidianamente per la propria attività lavorativa. Il prodotto propone infatti incluso nel prezzo IPT, bollo, assicurazione Rca, antifurto con polizza incendio e furto, assicurazione kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, veicolo sostitutivo".