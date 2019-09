Auto: in agosto -26% monovolumi, suv raggiungono quota 40%

Nel mese di agosto il segmento dell'alto di gamma registra in Italia un aumento tendenziale dell'8,3%, mentre le vendite dei segmenti A e B crescono dell'8% e la loro quota è del 40%. Calano le vendite di auto del segmento C (medie-inferiori) del 22% e del segmento D (medie) del 32%. Il calo delle vendite di monovolumi è del 26%, con una quota di mercato del 5%. In aumento dello 0,5% i suv di tutte le dimensioni, che raggiungono quota 40%. Aumentano del 47% le auto sportive. Lo rileva l'Anfia in un Focus sul mercato italiano.

Nei primi otto mesi del 2019 i segmenti A e B risultano in calo del 2%, con una quota del 39,5%, le medie-inferiori (segmento C) calano del 18% con il 10,5% di quota, le medie (segmento D) risultano in calo del 19% con il 2% di quota e i suv di tutte le dimensioni crescono del 6% con una quota del 39%.