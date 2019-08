Toyota Corolla è l’auto più venduta del primo semestre 2019

La Toyota Corolla è l'auto più venduta al mondo nei primi sei mesi del 2019, secondo la classifica aggregata elaborata dalla società internazionale specializzata Focus2Move.

Giunto alla dodicesima generazione, il modello della Casa delle Tre ellissi conferma anche in questo semestre una leadership che perdura da anni. Nella top ten dei veicoli più venduti al mondo la compatta nipponica precede il maxi pick-up yankee Ford Serie F e il Suv medio Rav4, sempre di Toyota. Al quarto e al quinto posto figurano altri due modelli giapponesi, molto amati in Nord America e in Europa. Si tratta della compatta Civic che conferma insieme alle prime tre auto la posizione dello scorso anno e del Suv CR-V che guadagna due piazze. A seguire le tedesche Volkswagen Tiguan (scivolata dal quinto al sesto posto) e Golf (da sesta a settima), la Toyota Camry (nel 2018 era stata nona), il Ram pick-up del gruppo FCA (era undicesimo) e la Volkswagen Polo (da ottava a decima).

Tra le automobili ad alimentazione elettrica da segnalare il primo posto per la recentissima Tesla Model 3, piazzatasi all'ottantacinquesima posizione assoluta, con 120.708 esemplari consegnati in tutto il mondo da gennaio a giugno 2019.

Nel dettaglio dei numeri diffusi da Focus2Move, la Corolla ha chiuso il primo semestre 2019 con 596.282 immatricolazioni a livello globale e un calo del 2% sullo stesso periodo del 2018, il Ford Serie F ha totalizzato 539.181 unità (+0,4%), il Toyota Rav4 440.597 (+8,2%). A seguire: Honda Civic 416.571 (-0,6%), Honda CR-V 381.736 (+15,6%), Volkswagen Tiguan 374.345 (-9,8%), Volkswagen Golf 362.849 (-18,5%), Toyota Camry 349.944 (+3,5%), Ram pick-up 346.842 (+22,5%), Volkswagen Polo 322.513 (-14,6%).