Assistenza auto, lieve aumento a luglio per le riparazioni

Il settore dell’assistenza auto in Italia registra in luglio un lieve aumento per l’attività delle officine di autoriparazione.



È quanto emerge dal Barometro sul sentiment del settore dell’assistenza auto che è stato realizzato dall’Osservatorio Autopromotec sulla base di inchieste mensili condotte su campioni rappresentativi di officine di autoriparazione.ß Nel dettaglio, a luglio gli autoriparatori che hanno giudicato alto il livello di attività di officina sono stati di più rispetto a coloro che hanno indicato un basso livello di attività (24% contro 19%).



La tendenza all’aumento dell’attività di officina è comunque lieve considerato che il 57% degli interpellati ritiene che l’attività si sia mantenuta su livelli normali. Anche per i prezzi di officina, la stragrande maggioranza (83%) degli operatori interpellati ritiene che i prezzi si siano mantenuti su livelli di normalità, mentre tra gli altri prevalgono di poco le indicazioni di diminuzione (10%) rispetto a quelle di aumento (7%).



Il barometro fornisce poi anche le previsioni per i prossimi 3/4 mesi. Per il volume di attività di officina, la tendenza che emerge è di un lievissimo calo, in quanto le indicazioni di diminuzione (15%) superano di poco quelle di aumento (13%), in un contesto comunque che resta ancorato a giudizi di stabilità (72%).



Per quanto riguarda i prezzi, anche in questo caso la maggior parte degli autoriparatori interpellati (85%) si attende una situazione di consolidata stabilità. Tra gli altri, prevalgono di poco le indicazioni di chi si aspetta un aumento (9%) rispetto a chi ritiene cheßvi possa essere una diminuzione (6%).