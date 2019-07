Autocarri, diminuiscono gli incidenti in otto anni

Il numero di incidenti stradali in cui sono coinvolti autobus e autocarri è passato da 14.748 nel 2010 a 13.129 nel 2018, con un calo dell'11%. Nello stesso periodo il numero totale di incidenti stradali nel nostro Paese è passato da 212.997 nel 2010 a 172.344 nel 2018, con una diminuzione del 19,1%. È quanto emerge da un'analisi condotta in occasione della settimana di controlli su autobus e autocarri in tutta Europa dal network delle polizie stradali europee, il Centro Ricerche Continental Autocarro.



L'indagine si è concentrata in particolare sugli incidenti stradali avvenuti in autostrada con il coinvolgimento di veicoli pesanti. I dati rilevati dimostrano che dal 2010 al 2018 vi è stato un calo del numero di tali incidenti pari al 9,4%. A partire dal 2013 e fino al 2017 è stato però registrato un aumento di questi incidenti, aumento che si è interrotto nel 2018 quando i dati sono tornati ad essere in calo, anche se di poco. Ci si augura che tale calo rappresenti l'inizio di una inversione di tendenza e che possa quindi proseguire anche nei prossimi anni.