Auto, Ford Ranger e Vw Transporter le preferite da italiani

Agli italiani piacciono le auto di culto, le macchine da sogno e manifestano, allo stesso tempo, una marcata passione per autocarri e suv. È quanto emerge da un'analisi condotta da CarGurus - marketplace online di auto - analizzando il rapporto tra le richieste degli acquirenti su www.cargurus.it per ogni modello di auto con oltre 100 annunci disponibili. A livello nazionale, la tipologia di auto più desiderata in assoluto è stata a sorpresa il Ford Ranger, con uno Score di Desiderabilità di 216. Al secondo posto, Volkswagen Transporter (Score di Desiderabilità 194), il furgone compatto vincitore nel 2019 del premio "World Car Awards" come "World Urban Car".



Ottimi risultati anche per un marchio di culto come Maserati che con la sua Ghibli (score 180) e per la BMW X6 (score 136), il crossover suv atletico e di design dell'azienda tedesca, che chiude la top 5. Gli ulteriori modelli che hanno ottenuto i punteggi più alti in questa prima metà dell'anno sono stati l'Audi Q7 (135), il Range Rover Evoque (131), la Jeep Wrangler (127), la Jaguar XF (125) e la Hyundai Kona (122). L'auto meno desiderata? A sorpresa, l'Alfa Romeo Spider (score 75), la roadster prodotta dalla casa automobilistica italiana a partire dal 1994 e divenuta l'icona dell'azienda milanese nel mondo delle autovetture sportive cabriolet.



I trend nel Nord Italia si accostano molto alle medie nazionali, confermando la passione degli utenti per Ford Ranger e Volkswagen Transporter, con un'interessante new entry al secondo posto: la Ford Mustang, uno dei prodotti più venduti dell'industria automobilistica mondiale (score superiore a 201).



Al quarto posto si piazza il Suzuki Jimny (175), mentre chiude la top 5 quella che è più di una semplice auto ma che fa parte della cultura popolare, il Maggiolino della Volkswagen (148), di cui purtroppo verrà interrotta la produzione a breve. Le ricerche degli utenti del centro Italia si differenziano dalle media nazionali è confermano come più desiderata la Jeep Wrangler mentre al Sud c'è una grande attenzione per i marchi Land Rover e BMW.