Rc auto: Ivass, -0,9% prezzi primo trimestre, media 406 euro

Calano ancora nel primo trimestre del 2019 i prezzi della rc auto. Secondo l'indagine contenuta nel Bollettino statistico Iper dell'Ivass, il calo è stato dello 0,9% su base annua. Il premio medio per la garanzia rc auto effettivamente pagato per i contratti stipulati o rinnovati è pari a 406 euro. Il 50% degli assicurati paga meno di 363 euro e solo il 10% degli assicurati paga meno di 229 euro.

Nettamente superiore il premio medio dei contratti stipulati dagli assicurati under 25 anni che si attesta a 729 euro (381 euro per gli over 60).

Gli under 25 nella classe bonus-malus pagano in media 653 euro mentre gli over 60 solo 359 euro (il differenziale è pari a 294 euro); i contraenti under 25 assegnati alle classi 11-18 pagano in media 1.076 euro, mentre gli over 60 pagano 757 euro (il differenziale è pari a 319 euro). A livello provinciale, le diminuzioni di prezzo su base annua sono elevate in alcune province del Sud Italia: Catanzaro, Brindisi, Enna (-4,3, -3,8 e -3,4 per cento); gli aumenti di prezzo sono contenuti e mai superiori al 2% (Gorizia e Rovigo +1,6%; Ferrara +1,8%). Il 21,1% delle polizze stipulate nel primo trimestre del 2019, segnala l'Ivass, prevede una clausola con effetti di riduzione del premio legata alla presenza della scatola nera(+1,3%la crescita di tali contratti su base annua). La diffusione della scatola nera è elevata nel Sud Italia (Caserta: 64,1%; Napoli 55,5%) e ridotta nelle province del Nord Italia (Trento: 7,0%; Belluno 5,7%).