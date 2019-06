Diesel resta alimentazione regina nelle flotte aziendali

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Il diesel continua ad essere l'alimentazione regina delle flotte aziendali. Secondo i dati di una rilevazione condotta da Econometrica per Auto Aziendali Magazine, infatti, l'88% delle auto aziendali è diesel. Seguono, con quote molto minori: l'ibrido (5,2%), la benzina (4%), il metano (2%), il GPL (0,5%) e l'elettrico (0,3%). Anche in futuro le auto aziendali continueranno ad essere diesel. Nell'ambito della rilevazione è stato infatti chiesto ai fleet manager in che modo pensino di sostituire le vetture diesel che usciranno dalle loro flotte nei prossimi anni. La risposta più frequente è che queste auto saranno sostituite con altre auto diesel (64,9% delle preferenze). Se la prima scelta per la sostituzione di un diesel è un'altra auto diesel, la seconda è un'auto ibrida (24%). Seguono, con percentuali molto minori le altre alimentazioni. (ANSA).