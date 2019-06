Auto, anche per le aziendali si sceglie il bianco

Se sulla scelta dell'auto, gli italiani sembrano avere le idee piuttosto chiare, basti pensare che Fiat Panda è ormai da mesi la regina indiscussa del mercato, per quanto riguarda il colore, l'estro lascia il posto alla sobrietà con il bianco che è al primo posto nella classifica delle tonalità preferite dai clienti. Una tendenza questa che si è trasferita anche nel mondo fleet. Il 51% delle auto aziendali è infatti di colore bianco, il 36,6% è di coloro grigio, l'8,5% nero, il 3,2% blu e lo 0,7% rosso. È quanto emerge da una rilevazione condotta da Econometrica per conto di Auto Aziendali magazine su un campione rappresentativo di fleet manager, testimonia un cambio di rotta particolarmente importante.

L'auto aziendale, che tradizionalmente è blu, si sta avvicinando sempre di più alle caratteristiche delle auto dei privati anche nel colore. Infatti la graduatoria delle preferenze degli utenti aziendali in termini di colore dell'auto rispecchia la graduatoria delle preferenze dei privati. Questo perché le auto aziendali sono sempre più spesso utilizzate come benefit e quindi non solo in occasioni di lavoro ma anche per uso privato.