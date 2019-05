Truck pesanti, cresce del 2.3% nel 2018 il traffico in Italia

Il traffico di veicoli pesanti in autostrada nel 2018 è cresciuto del 2,3% rispetto al 2017.



Nell'arco dell'anno scorso, il traffico di veicoli leggeri in autostrada è diminuito dello 0,2% rispetto all'anno precedente.



In base a questi dati nel 2018 il traffico totale in autostrada è aumentato dello 0,4% rispetto al 2017. A livello territoriale, - secondo i dati elaborati da Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) e resi noti dal Centro Ricerche Continental Autocarro - da evidenziare la crescita del traffico nel Traforo del San Bernardo, che è stata del 31,6%. Si segnalano poi anche gli aumenti della Bre.Be.Mi (+20,6%), della Pedemontana Lombarda (+14%) e della Tangenziale Esterna di Milano (+13%).



La crescita del traffico di veicoli pesanti in autostrada rende ancora più importante per le aziende di trasporto la possibilità di usufruire di un servizio di assistenza che le segua durante tutto il percorso compiuto dai loro mezzi e che possa garantire ai mezzi in circolazione la massima operatività, minimizzando i fermi tecnici per guasti o imprevisti.