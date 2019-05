Suzuki è la casa più apprezzata dai concessionari

La giapponese Suzuki supera Porsche dopo 2 anni di dominio e vince il Dealerstat 2019, l'indagine annuale di Quintegia sul grado di soddisfazione dei concessionari nel rapporto con le case automobilistiche, presentata oggi a Veronafiere nel corso dell'Automotive Dealer Day. A completare il podio Mercedes, che recupera ben 7 posizioni e si piazza al terzo posto. A seguire nella top 10, in ordine, anche Toyota, Bmw, Volvo, Ford, Mini, Kia e Land Rover. Nella rilevazione, svolta sul 60% dei concessionari del Paese, tra i marchi made in Italy solo Jeep (ventesima) è presente nella top 20. Per quanto riguarda i marchi premium, ancora buona la prestazione di Bmw (al 5° posto) e Volvo (6° posto). Tra le aree di minor soddisfazione, le vendite business, i margini e gli standard richiesti dalle case. In crescita rispetto allo scorso anno la valutazione complessiva.



Per Massimo Nalli, presidente Suzuki Italia "la crescita del marchio in Italia dal 1980 ad oggi ha coinciso con la crescita della sua Rete che ha ricambiato con una fedeltà al di sopra dell'interesse commerciale del momento, consentendo di incrementare i volumi di oltre il 200% negli ultimi 6 anni".



"Negli ultimi anni sta crescendo il livello generale di soddisfazione nei confronti delle case automobilistiche - ha analizzato il manager di Quintegia, Alberto Bet -, in virtù anche di una maggior fiducia non solo sul prodotto, ma anche sulla formazione e sui servizi finanziari. Oltre la metà delle concessionarie italiane sono pronte ad accelerare sull'innovazione entro i prossimi 3 anni". Su questo fronte, è Toyota - con l'85% delle segnalazioni - la casa considerata a maggior propensione innovativa, seguita da Volvo, Bmw, Lexus e Audi, tutte con quote oltre il 60%.