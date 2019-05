Con la pallavolo Honda va a schiacciata anche sulla sabbia

Honda ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con la Federazione italiana Pallavolo per l'edizione 2019 dei campionati nazionali assoluti di Beach volley. La manifestazione, al via a Milano dal prossimo 14 giugno, si articolerà in sette appuntamenti, organizzati in diverse località del Paese, che si terranno sino ad agosto. Le vetture della Casa nipponica saranno le macchine ufficiali della manifestazione. Si tratta della una conferma di un rapporto avviato dalle due realtà con gli ultimi Campionati del Mondo maschili.



In merito ai dettagli della collaborazione, chiariscono dalla Filiale del Costruttore, è previsto ''per tesserati e i dirigenti delle squadre nazionali, l'uso di 15 autovetture caratterizzate dalla massima sportività e dai più sofisticati sistemi di sicurezza alla guida. La partnership, inoltre, si estenderà anche alla Volleyball Nations League (in programma dal 28 maggio al 23 giugno) e al Torneo Internazionale di Qualificazione Olimpica (previsto ad agosto a Bari e Catania)''.