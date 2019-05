La tassa ambientale sulla benzina non piace ai tedeschi

Solo il 34 per cento dei tedeschi è favorevole alla tassa su benzina e gasolio per il riscaldamento che il governo intende introdurre per ridurre le emissioni di CO2. Si evince da un sondaggio dall'emittente televisiva di stato tedesca "Ard", secondo cui ben il 62 per cento del campione è contrario all'imposta ambientale. Il maggior numero di sostenitori della misura, il 60 per cento, si registra tra i Verdi. In posizione diametralmente opposta, l'88 per cento dei contrari sono sostenitori di Afd, il partito populista di destra.