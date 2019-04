Auto a guida autonoma faranno aumentare spostamenti

Le auto a guida autonoma potranno portare gli automobilisti a guidare di più, e tutti quei chilometri extra andranno compensare i potenziali benefici del risparmio energetico che le stesse auto potrebbero fornire. E' quanto emerge da uno studio dell'Università del Michigan, che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Applied Energy.

Tradizionalmente il tempo trascorso a guidare è stato visto come un costo per il conducente. In un futuro prossimo, grazie a questi nuovi mezzi, la possibilità di utilizzare il tempo di viaggio sarà più produttivo (si potrà lavorare, dormire, guardare un film, leggere un libro). Diminuirà la percezione del tempo speso per il viaggio e questo, spiegano gli studiosi, probabilmente indurrà ancora più viaggi.

I ricercatori sono arrivati a stimare una riduzione del 38% della percezione del tempo di viaggio, che eliminerebbe completamente i risparmi di carburante associati alle auto a guida autonoma proprio grazie a questi viaggi in più che saranno fatti. Ciò, inoltre, implicherà la possibilità di aumenti netti dell'inquinamento atmosferico, sia a livello locale sia a livello globale, che saranno causati dai maggiori spostamenti.