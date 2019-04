Pasqua, oltre 400mila turisti noleggeranno un'auto

Con la Pasqua inizia la stagione turistica e saranno oltre 400mila i turisti che nei prossimi giorni noleggeranno in Italia una vettura per le proprie vacanze, approfittando delle diverse festività previste da calendario (Pasqua, 25 aprile e Primo maggio).



Lo stima ANIASA (l'Associazione che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità) che, in occasione di uno dei momenti di picco delle attività di noleggio presso aeroporti, stazioni ferroviarie e centri cittadini del nostro Paese, ricorda a quanti affideranno le proprie esigenze di mobilità all'offerta di servizi di renting a breve termine le regole per noleggiare in sicurezza e senza sorprese.



L'Associazione ha realizzato con l'Unione Nazionale Consumatori un utile vademecum 'Autonoleggio: le buone regole' che fornisce utili consigli agli utilizzatori di vetture a noleggio su come comportarsi dal momento della prenotazione fino alla riconsegna dell'auto.



Cinque regole per prenotare in sicurezza: scegliere il canale più adeguato, facendo attenzione a distinguere le società di rent-a-car da agenzie o broker; informarsi preventivamente sui costi aggiuntivi per servizi opzionali; non risparmiare sull'assicurazione; chiedere i metodi di pagamento accettati e farsi inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online.



Al momento del ritiro della vettura occorre controllare l'interno/esterno del veicolo e se presenta eventuali danni fateli annotare sul contratto; verificare la dotazione degli strumenti a bordo (documenti, triangolo o kit pneumatici che non devono avere rigonfiamenti o lesioni); presentare la patente; farsi spiegare il funzionamento della vettura e farsi dire chi chiamare in caso di guasti o incidenti. Alla riconsegna occorre controllare che non vi siano nuovi danni e fatevi rilasciare un'attestazione scritta; riportare l'auto con la stessa quantità di carburante; richiedere la fattura e nel caso di addebiti imprevisti, controllare i giustificativi prima di pagare o eventualmente contestare.



''Ogni anno sulle nostre strade - evidenzia Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA - si effettuano oltre 5 milioni di noleggi a breve termine per ragioni di business e di turismo.



Seguendo poche indicazioni pratiche nelle diverse fasi del noleggio è possibile navigare in modo efficace nella variegata offerta online, scegliendo servizi su misura al prezzo migliore e noleggiando l'auto in sicurezza e senza sorprese''.