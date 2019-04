Auto: Fiat Panda resta regina del mercato, bene i crossover

È ancora una volta Panda, la regina indiscussa del mercato, a marzo e nei primi tre mesi superando la soglia delle 40mila unità vendute. La debacle del mercato delle auto nuove in Italia a marzo, si riflette anche nella costante diminuzione delle vendite di vetture ad alimentazione diesel (-26% nei primi tre mesi) per effetto della demonizzazione di questa propulsione. Crescono invece le auto a benzina, le ibride elettriche e in misura più contenuta le plug-in mentre è in calo il metano. E per quanto riguarda le carrozzerie, giù le berline, i monovolume e - sorpresa - anche i fuoristrada - a vantaggio dei crossover, l'unica categoria che cresce, sia mensilmente che nel trimestre.



È questa l'analisi dei dati forniti da Unrae, associazione dei costruttori esteri, che vedono - nel terzo mese dell'anno - un calo delle vendite di vetture nuove del 9,7% a quota 194.428 unità (nei primi tre mesi la contrazione è del 6,9%).



Resiste in questo scenario preoccupante, ma del resto già ampiamente previsto dagli analisti, la best seller della casa domestica (nonostante il tonfo del gruppo): si tratta di Fiat Panda che continua a detenere lo scettro di regina del mercato con 13.834 unità vendute a marzo (41.146 nel trimestre). Sul podio anche Lancia Ypsilon mentre la medaglia di bronzo se la contendono le due francesi: quella della terza vettura più venduta del mese va alla Renault Clio mentre per il primo trimestre la straniera più venduta in Italia risulta la Citroen C3.



Altra 'profezia' che si avvera, nel terzo mese dell'anno, quella che riguarda la fortissima contrazione del diesel che registra il -25,2% (scendendo a quota 87mila unità circa), a tutti vantaggio delle vetture a benzina che superano la soglia delle 80mila unità (+9,9%). In crescita le ibride HEV e quelle plug in che registrano un +35,1% superando quota 10mila. Un dato su tutti: a marzo in calo le vendite relative a tutti i tipi di carrozzeria tranne una, quella dei crossover, ovvero l'unico che cresce raggiungendo un quota di mercato del 33,2% (in calo anche le berline che dal 50% dello scorso anno passano ora a una quota del 47%).



Infine una curiosità, la contrazione delle vendite riguarda tutte le aree geografiche della Nazione, dal nord-ovest al nord est (dove il calo è stato maggiore registrando un -15%) fino ad arrivare nelle aree del Centro e del Meridione.